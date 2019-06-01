«Многие блогеры не стесняются накручивать себе подписчиков»: Водонаева высказалась про Instagram

36-летняя модель Алена Водонаева всегда откровенна со своими подписчиками. Например, она открыто заявила, что нуждается в уколах красоты, и призналась, что ей пришлось обратиться в полицию из-за угроз.

Накануне модель разоткровенничалась о своей виртуальной жизни, в частности, рассказала об аудитории в Instagram. Водонаева узнала, что разработчики приложения собираются убрать из него «лайки». И скоро это нововведение должно дойти до России. По мнению Водонаевой, эксперимент должен получиться интересным и отчасти очистить виртуальное пространство от пользователей, которые искусственно накручивают себе эти самые «лайки».

«Мне вообще не нравятся все эти цифры по причине того, что многие блогеры и публичные люди не стесняются накручивать себе подписчиков, лайки и увеличивают просмотры с помощью различных сервисов. Например, если вы заметили, что ваши сторис смотрит кто-то из селебов не подписанных на вас, то знайте, что это обман. Это специальная программа накрутки подписчиков. Кто из звезд-обманщиков «смотрел» вас?» — пишет модель в своем блоге.

Она отмечает, что таким образом пользователи хотят привлечь клиентов и рекламодателей. Однако далеко не всегда цифра в профиле становится решающей. Алена Водонаева призналась, что никогда не использовала сервисы для накрутки подписчиков. Ее аудитория растет медленно. За 1,5 года к ней присоединились примерно 300 тысяч человек.

«Моя живая и настоящая аудитория растёт очень медленно…Я уж не говорю о том, когда мы закрываем сборы на операции детям. Кто-то из моих подписчиков (пожелал остаться анонимом) один раз перечислил 10 миллионов рублей на операцию мальчишке, о котором я кинула клич. Меня читают живые люди» — отмечает блогер.

Напомним, недавно в личной жизни модели произошли серьезные перемены. После неудачного брака, который продлился всего пару лет, Водонаева недолго грустила одна. В одном из интервью бывшая участница «Дома-2» рассказала, что у нее появился молодой человек, который младше телеведущей на 15 лет.