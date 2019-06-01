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В фартуке и без макияжа: Екатерина Вилкова на День защиты детей сменила профессию

Актриса приняла участие в благотворительной акции, чтобы помочь выручить деньги для детского хосписа «Дом с маяком».

В фартуке и без макияжа: Екатерина Вилкова на День защиты детей сменила профессию
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com

Екатерина Вилкова обрела большую популярность после съемок в сериале «Отель Элеон». Не так давно она отметила восьмую годовщину со дня свадьбы с Ильей Любимовым. Супруги счастливы вместе и воспитывают двоих детей: дочь Павлу и сына Петра. Звезда кино успешно совмещает материнство и карьеру. Она просто души не чает в своих наследниках. Актриса может часами выбирать игрушки и одежду для них в магазинах. Также она вяжет сама для малышей разные вещи и мастерит игрушки. Поклонники считают ее идеальной мамой.

Также их восхищает доброта Вилковой. В День защиты детей она решила принять участие в благотворительной акции. Девушка сообщила, что 1 июня встанет за один из прилавков на Усачевском рынке, как и многие другие звезды. По ее словам, любой желающий может прийти и пообщаться со знаменитостями, а также приобрести у них свежие продукты.

«Они будут продавать фрукты и овощи, молочку и хлеб, их можно будет встретить в кафе вместо официантов, и они отлично со всем справятся — потому что хорошие артисты могут — ВСЁ!» — поделилась Вилкова.

Сама она уже готовится встать за прилавок. В соцсети артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в желтом джемпере, белом фартуке и без макияжа. По словам девушки, процент от всех продаж будет отправлен в детский хоспис «Дом с маяком». Екатерина отметила, что организаторами мероприятия подготовлен еще один сюрприз. «Одному везунчику звезда привезет продукты на дом», — заявила она.

Многие поклонники расстроились из-за того, что находятся не в Москве. Другие отметили, что актриса выглядит потрясающе без косметики. «Екатерина, вы сногсшибательная», «Кому-то сегодня повезет», «Замечательная акция и очень модный продавец!», «Вы такая красивая», —прокомментировали пост подписчики. К слову, на несколько часов продавцами также станут Ольга Ломоносова, Клавдия Коршунова, Дарья Мельникова, Светлана Антонова и другие известные персоны.

 

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В фартуке и без макияжа: Екатерина Вилкова на День защиты детей сменила профессию
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