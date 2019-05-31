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Парный шпагат: Анастасия Волочкова исполнила любимый трюк вместе с юной гимнасткой

Звезда активно готовится к премьере спектакля «Балерина и клоун». А образ именитой танцовщицы в детстве исполнит юная гимнастка Мария Огинская.

Парный шпагат: Анастасия Волочкова исполнила любимый трюк вместе с юной гимнасткой
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова почти беспрерывно репетирует с цирковым артистом Николаем Челноковым. Вместе они представят спектакль «Балерина и клоун», премьера которого пройдёт 9 июня в Анапе. С Волочковой выступит маленькая девочка – Маша Огинская. По словам светской львицы, юная гимнастка является праправнучкой известного композитора Михаила Огинского.

Балерина не перестает публиковать в Instagram всевозможные фото с фирменным шпагатом, который недавно вошел в книгу рекордов России. В этот раз свою растяжку Анастасия Волочкова показала на гимнастических брусьях. Кстати, юная Огинская была под стать своей звездной напарнице. Маленькая гимнастка сыграет Волочкову в детстве.

Также балерина продолжает обучаться цирковым трюком. Николай Челноков научил её держать равновесие на разнообразных предметах. Волочкова смогла устоять на пластиковом шаре, также артист помог звезде удержаться на цирковых цилиндрах.

Веселые репетиции омрачила новость из Анапы. Мэр города отменил тендер на концерт Анастасии Волочковой на сумму почти в 400.000 рублей. Он заявил, что деньги из бюджета должны пойти на нужды города. Балерина в  ответ пообещала выступить на открытии туристического сезона бесплатно. Возможно, она приедет именно со спектаклем «Балерина и клоун».

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Парный шпагат: Анастасия Волочкова исполнила любимый трюк вместе с юной гимнасткой
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