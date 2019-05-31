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Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей

По мнению певицы, против нее в СМИ развернули целую кампанию.

Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей
Бритни Спирс / Global Look Press

Бритни Спирс переживает не самые простые времена. Недавно она вышла из психиатрической лечебницы, где на протяжении нескольких месяцев проходила лечение.

Но своей жизнью поп-звезда по-прежнему не может распоряжаться самостоятельно, поскольку несколько лет назад суд признал ее недееспособной, а опекуном назначил ее отца. Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.

Певица решила разъяснить ситуацию и написала открытое письмо в британскую газету Daily Mail. В нем 37-летняя Спирс откровенно говорит, что ее подставил и оболгал ее собственный муж. По ее словам, Федерлайн провел ловкую кампанию против нее в прессе, в которой представил ее сумасшедшей.

Бритни рассказала свою версию случившегося. По ее словам, бывший супруг силой заставил ее подать на развод, а затем силой отобрал у нее сыновей и не позволял ей видеться с детьми.

Тогда певица испытывала сильный стресс и чувство беспомощности, однако Федерлайн представил все это как безумие артистки. Причем действовал он не один, а в компании членов ее же собственной команды. Конечно же, всех предатели уже уволены, добавила Спирс.

Что касается того, как она чувствует себя сейчас, то Бритни не стала жаловаться. По ее словам, она вполне может позаботиться о себе и не нуждается ни в какой опеке.

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Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей
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