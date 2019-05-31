Виктория Боня дала мастер-класс по рисованию ровных стрелок на глазах

Видеоурок светская львица опубликовала на своей странице в Instagram.

Виктория Боня — светская львица, телеведущая и просто красивая женщина, за роскошной жизнью которой активно следят более шести миллионов поклонников в Instagram.

Боня всегда старается эффектно выглядеть, но при этом, не жадничая, с удовольствием делится с подписчицами своей страницы в соцсети бьюти-советами по уходу за собой.

Так, ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» показалась перед своей аудиторией в Instagram без макияжа и с полотенцем на голове и рассказала о том, как она ухаживает за лицом.

В этот раз телеведущая решила поделиться с подписчицами секретом того, как она рисует идеальные стрелки на глазах.

«Эффект больших глаз или как я рисую стрелки! Как быстро и просто сделать глаза ярче и выразительнее!» — подписала ролик светская львица.

В видео Виктория Боня рассказала, что у нее немного нависшее веко, из-за чего многие визажисты не могут красиво нарисовать ей стрелки, поэтому она научилась делать это сама.