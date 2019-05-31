Сын Анфисы Чеховой отравился в Турции в собственный день рождения

Анфиса Чехова вот уже второй год подряд празднует день рождения сына в Турции. В этом году Соломону исполнилось 7 лет. Телеведущая устроила сюрприз – наполнила гостиничную комнату мальчика шариками, игрушками и подарками. Соломон был рад и, естественно, сказал маме, что хотел бы отмечать день рождения каждый день.

Праздник омрачила неприятность. Именинник отравился и мучился с больным животом. Анфиса Чехова давала ему лекарства, но к концу дня они не сильно помогли. В комментариях звезда призналась, что не винит отель за болезнь сына. По словам телеведущей, Соломон съел на пляже арбуз, который долго пролежал на солнце.

Плохое самочувствие сына не помешало Чеховой организовать праздник. Аниматоры развлекали гостей цветами из шаров и водяными пистолетами. Под конец вечеринки телеведущая призналась, что из-за перенесённого стресса немного выпила.

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Также Анфиса Чехова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Бывший муж Гурам Баблишвили, по словам звезды, много времени уделяет Соломону. Просто, в отличие от телеведущей, не публикует фотографии и видео с ребёнком в социальных сетях.