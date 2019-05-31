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Американцы годами коверкали имя Рианны

Певица выступает на сцене вот уже 14 лет, и все это время американские поклонники неправильно произносили ее имя.

Американцы годами коверкали имя Рианны
Поклонники годами искажали имя Рианны. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рианна дала видео-интервью британскому изданию Vogue, после которого фанаты певицы с удивлением узнали, что годами неправильно произносили ее имя.

Звезда блистает на сцене вот уже на протяжении 14 лет, но американские поклонники поняли, что искажают ее имя только сейчас.

«Привет, британский Vogue, это Рианна», — поздоровалась артистка. При этом она произнесла свое имя как «Ри-Анна», а не «Ри-Ан-На», как называют ее обычно в США.

Американские фанаты были шокированы. «Мне нравится, как мы всем колхозом неправильно произносили имя Рианны», — написал один.

«Значит мы произносили имя Рианны неправильно все это время», — согласился другой.

Другой принес извинения от лица всей нации: «Я так расстроен, что все из нас произносили имя Рианны неверно все эти годы. Прости нас, королева».

Другие же написали, что знали, как нужно звать певицу, но им больше нравился неправильный вариант. «Я знаю, как произносить имя Рианны, но я все равно в 60% случаев выбираю неверный вариант», — заявил один.

«Я слышал, что ее называют так, но мне больше нравится говорить «Ри-Ан-На», но думаю, что это нечестно по отношению к ней», — цитирует фаната Mirror.

На прошлой неделе стало известно, что певица тайно жила в Лондоне на протяжении года.

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Американцы годами коверкали имя Рианны
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