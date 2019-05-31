Валерия пообщалась с подписчиками своей страницы в Instagram после критики ее наряда

Певица с иронией и сарказмом ответила на нападки недоброжелателей.

Валерия — не только одна из самых популярных певиц российской эстрады, но и для многих своих почитательниц икона стиля. Артистка сама признается, что является большой поклонницей моды и с удовольствием демонстрирует подписчикам своей страницы в Instagram все новые и новые образы.

В этот раз певица посетила спектакль поэтессы Солы Моновой в театре «Новая опера» в компании своего супруга Иосифа Пригожина. Валерия призналась, что ей очень понравилось представление.

На мероприятие артистка пришла в платье лимонного цвета от бренда Виктории Бони, а свой образ она дополнила желтыми босоножками на высоком каблуке.

Большинство поклонников оценили наряд любимой певицы и, по традиции, осыпали ее комплиментами в комментариях. Однако нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в бочку меда. Одни написали, что Валерии было бы неплохо поправиться, а другие — что у нее слишком большой размер ноги.

Певица решила не оставаться в стороне от нападок и ответить их авторам, не без доли иронии и сарказма.

«Алла Борисовна, вы ли это?», — спросил один из подписчиков, намекая на сходство с образами Аллы Пугачевой. «В Comedy club кастинг не проходили?» — поинтересовалась Валерия.

«Про лапы — большеваты» — «Про язык — длинноват», — парировала певица недоброжелательнице.

больше по теме Валерия выступила в Кремле в дорогом платье от Christopher Kane Данный наряд певицы стоит порядка 179 тысяч рублей.

Также одна подписчица отметила, что в Валерии «нет свежести», поскольку она очень худая.

«Буду знать, что лишний вес — синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без неё обойдусь», — ответила звезда.