Валерия пообщалась с подписчиками своей страницы в Instagram после критики ее наряда

Валерия — не только одна из самых популярных певиц российской эстрады, но и для многих своих почитательниц икона стиля. Артистка сама признается, что является большой поклонницей моды и с удовольствием демонстрирует подписчикам своей страницы в Instagram все новые и новые образы.
В этот раз певица посетила спектакль поэтессы Солы Моновой в театре «Новая опера» в компании своего супруга Иосифа Пригожина. Валерия призналась, что ей очень понравилось представление.
На мероприятие артистка пришла в платье лимонного цвета от бренда Виктории Бони, а свой образ она дополнила желтыми босоножками на высоком каблуке.
Большинство поклонников оценили наряд любимой певицы и, по традиции, осыпали ее комплиментами в комментариях. Однако нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в бочку меда. Одни написали, что Валерии было бы неплохо поправиться, а другие — что у нее слишком большой размер ноги.
Певица решила не оставаться в стороне от нападок и ответить их авторам, не без доли иронии и сарказма.
«Алла Борисовна, вы ли это?», — спросил один из подписчиков, намекая на сходство с образами Аллы Пугачевой. «В Comedy club кастинг не проходили?» — поинтересовалась Валерия.
«Про лапы — большеваты» — «Про язык — длинноват», — парировала певица недоброжелательнице.
Также одна подписчица отметила, что в Валерии «нет свежести», поскольку она очень худая.
«Буду знать, что лишний вес — синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без неё обойдусь», — ответила звезда.