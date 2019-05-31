Сестра Криса Мартина объяснила, почему скрывала свое родство с экс-супругом Гвинет Пэлтроу

Актриса Никола Рен приняла участие в утреннем шоу Good Morning Britain в ходе которого впервые призналась, что является младшей сестрой Криса Мартина.

Девушка рассказала, что скрывала свое родство, так как не хотела быть в тени своего знаменитого брата — фронтмена группы Coldplay.

Рен на протяжении многих лет никому не говорила, что с Мартином ее связывают семейные узы. Когда во время программы ее спросили об отношениях ее брата с Гвинет Пэлтроу, она шутливо воскликнула, что не собирается говорить об этом. «Не жульничайте. Мы говорим обо мне», — добавила Рен.

«Я очень горжусь своим братом, но так как я делала карьеру актрисы и писательницы, то для меня было важно, чтобы люди знали, что я всего достигла сама, без его помощи», — рассказала гостья студии.

«Многие полагают, что если твой брат знаменит, то и ты будешь успешной. Но на самом деле в этом бизнесе это не работает, если ты не делаешь свое дело хорошо», — резюмировала она.

Никола также рассказала, как выбрала себе новую фамилию. «Я никак не могла решить, какую фамилию выбрать», — призналась она. Подсказка пришла, когда она изучала меню в пиццерии.

«Во время Второй мировой войны моя бабушка носила фамилию Рен. А в меню я наткнулась на название пиццы «Ла Рейн». Тогда я решила, что мое имя будет звучать как Нико-ла Рен. Вот кем я буду, решила я», — цитирует сестру экс-супруга Гвинет Пэлтроу Mirror.