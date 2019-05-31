Guess выпустит новую коллекцию одежды в честь 50-летия Джей Ло

Дженнифер Лопес — не только успешная и востребованная певица и актриса, но и икона стиля. С ней хотят сотрудничать различные бренды, а сама звезда только рада такой возможности.

Так, стало известно о новой коллаборации бренда Guess и Джей Ло. Новая коллекция одежды поступит в продажу к концу июля — линия будет выпущена специально к юбилею поп-звезды. Напомним, что 24 июля Дженнифер Лопес исполнится 50 лет.

На своей странице в Instagram певица уже показалась в новой джинсовой куртке Guess, на спине у которой вышиты четыре портрета поп-звезды в стиле Энди Уорхола и надпись It’s my party (это мой праздник — англ).

Джей Ло призналась, что она просто без ума от новой коллекции Guess.

больше по теме Дженнифер Лопес объяснила, почему не торопится вступать во второй брак Помолвка между актрисой и ее избранником состоялась в начале весны.

Отметим, что в ближайшее время Лопес ждет не только юбилей, но и роскошная свадьба с ее женихом Алексом Родригесом. По слухам, церемония обойдется паре в 15 миллионов долларов. Впрочем, точная дата торжества пока не сообщается. Ни сами Лопес и Родригес, ни их представители ее не разглашают.