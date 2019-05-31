ЗВЕЗДЫ

Guess выпустит новую коллекцию одежды в честь 50-летия Джей Ло

24 июля певица отметит юбилей.

Guess выпустит новую коллекцию одежды в честь 50-летия Джей Ло
Дженнифер Лопес / Global Look Press

Дженнифер Лопес — не только успешная и востребованная певица и актриса, но и икона стиля. С ней хотят сотрудничать различные бренды, а сама звезда только рада такой возможности.

Так, стало известно о новой коллаборации бренда Guess и Джей Ло. Новая коллекция одежды поступит в продажу к концу июля — линия будет выпущена специально к юбилею поп-звезды. Напомним, что 24 июля Дженнифер Лопес исполнится 50 лет.

На своей странице в Instagram певица уже показалась в новой джинсовой куртке Guess, на спине у которой вышиты четыре портрета поп-звезды в стиле Энди Уорхола и надпись It’s my party (это мой праздник — англ).

Джей Ло призналась, что она просто без ума от новой коллекции Guess.

Отметим, что в ближайшее время Лопес ждет не только юбилей, но и роскошная свадьба с ее женихом Алексом Родригесом. По слухам, церемония обойдется паре в 15 миллионов долларов. Впрочем, точная дата торжества пока не сообщается. Ни сами Лопес и Родригес, ни их представители ее не разглашают.

Вам может быть интересно:

Дженнифер Лопес объяснила, почему не торопится вступать во второй брак «Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой Всегда в тренде: Джей Ло вышла в свет в розовом пиджаке и укороченных джинсах

Тэги:

GuessДжей ЛоДженнифер Лопес
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Guess выпустит новую коллекцию одежды в честь 50-летия Джей Ло
Интересно?
Поделись с друзьями: