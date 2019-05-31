Российский дизайнер Белла Потемкина поддержала Бузову, которой намекнули не носить брендовые вещи

Ксения Собчак поделилась, что один из модных дизайнеров не хочет, чтобы Ольга ходила в его вещах. Эта история вызвала настоящий гнев не только фанатов Бузовой, но и многих российских звезд.

Российский дизайнер Белла Потемкина поддержала Ольгу Бузову, которую задела своим высказыванием Ксения Собчак. Во время шоу «Осторожно, Собчак!», блондинка поделилась, что один известный дизайнер против такой покупательницы, как Бузова.

На защиту Ольги встали Лолита, Наталья Рудова, Виктория Боня, Марина Кравец. Теперь и дизайнер Белла Потемкина решила поддержать поющую ведущую. Она написала, что возмущена ситуацией и негодует «почему российские селебрити в жизни мечтают носить заграничный «премиум».

«Полагаю, это «статус», модно, некая принадлежность к светскому обществу здесь, в России. Но наши с тобой коллаборации и образы всегда были огненные и сексуальные», -написала дизайнер в комментариях к посту Ольги в Instagram.

Сама Бузова очень бурно отреагировала на подобные выпады в свой адрес со стороны Собчак. И даже выразила готовность вернуть бренду Balenciaga куртку и кроссовки, если ей переведут обратно 360 тысяч рублей. Певица подчеркнула, что сама зарабатывает себе на жизнь и это у нее хорошо получается, но прекрасно помнит времена, когда мыла полы за 50 рублей. Сейчас она может позволить себе ходить не только в брендовых вещах, но и масс-маркете, пишет сайт Актуальные новости.