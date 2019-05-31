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Любовь Успенская рассказала о планах своей выздоровевшей дочери

После многочисленных выступлений с матерью Татьяна Плаксина взяла псевдоним и намерена заняться сольной карьерой.

Любовь Успенская рассказала о планах своей выздоровевшей дочери
Любовь Успенская. Кадр из Youtube-шоу "Ходят слухи"

Любовь Успенская рассказала о творческих планах своей единственной дочери в Youtube-шоу «Ходят слухи». Певица отметила, что Татьяна Плаксина часто выступает с ней на концертах, но уже готова и к сольной карьере.

Кадр из Youtube-шоу "Ходят слухи"
Кадр из Youtube-шоу «Ходят слухи»

Девушка надеется пойти по стопам матери, при этом не используя её имя. Любовь Успенская подчеркнула, что дочь и так носит другую фамилию. Мало кто знает, что у Татьяны звездная мама. Девушка училась в Америке, поэтому сверстники не обращали внимание на её родство с русской знаменитостью.

Любовь Успенская сказала, что Татьяна намерена выступать на сцене самостоятельно. Она даже выбрала псевдоним «Пачитати». Как объяснила артистка, слово «пачи» означает «планета» на древнеперуанском языке.

«Она уже заявляет: «Мам, мы были в Армении, у меня был концерт (..) У меня, говорит, гость программы будет Мартиросян, Эдгар Акопян». А я? «Мама, с тобой уже перебор», — рассказала Любовь Успенская в Youtube-шоу «Ходят слухи».

Напомним, Татьяна Плаксина в прошлом году упала с велосипеда в Коста-Рике, падение привело к сломанной челюсти и потере пяти зубов. Дочь «королевы шансона» перенесла две дорогостоящие операции и восстанавливалась в европейской клинике. В начале мая Татьяна выступила с Любовью Успенской в Турции.

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Любовь Успенская рассказала о планах своей выздоровевшей дочери
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