Анастасия Волочкова решила выступить в Анапе даже после отмены ее концерта

Городские власти отменили тендер на концерт звезды, но она не обиделась и все равно организует выступление на открытии туристического сезона.

Российская балерина Анастасия Волочкова выступит в Анапе на открытии туристического сезона. Сделает она это бесплатно, так как 640 тысяч из бюджета ей не заплатят.

Ранее стало известно, что городские власти Анапы решили феерично открыть туристический сезон и пригласить на концерт известную исполнительницу. Выбор пал на королеву шпагата, а так как выступление оплачивается из казны, то на портале госзакупок появился тендер на организацию выступления Волочковой. Бюджет мероприятия — 640 тысяч рублей, но глава города Юрий Поляков отменил онлайн-торги на «закупку услуги по показу концертной программы Анастасии Волочковой», рассудив, что в городе есть проблемы, которые приоритетнее Анастасии, сообщает телеканал «360».



Звезда на отказ решила не обижаться: «Не получилось в этом городе – будет другой», мудро рассудила балерина, но спустя несколько часов ситуация поменялась. 8 июня Анастасия все же посетит Анапу, и не просто так, а с концертом. Основная причина в том, что поклонники звонят и пишут звезде с просьбой махнуть рукой на деньги и условности и приехать.

Волочкова решила поступить благородно, на главном летнем празднике города она выступит просто так, а сэкономленные средства пойдут на нужды жителей и развитие культуры на местном уровне.

«Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!» — цитирует РИА Новости слова Анастасии Волочковой.