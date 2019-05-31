Толстушка из американского сериала «Девочки» разделась ради благотворительности

Актриса Лина Данем поделилась откровенным снимком и рассказала, почему принимает себя такой, какая она есть.

Актриса Лина Данем, снявшаяся в популярном американском телешоу «Девочки», поделилась в Instagram снимком, на котором предстала обнаженной. На нем она сидит спиной к камере, но с повернутой назад головой. На ее пышном теле множество татуировок.

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В подписи к фото 33-летняя «пышечка» отметила, почему принимает себя такой, какая она есть, и пообещала перечислять по доллару в благотворительную организацию за каждый комментарий по заданной теме.

«Весь негатив, с которым ты сталкиваешься, является еще одним поводом любить себя еще больше, не так ли?» — начала она свой пост. «Оставляйте здесь свои объяснения, почему вы любите и принимаете себя такими, какие вы есть», — призвала американка своих подписчиков.

«Начну первой: я разумная, ответственная личность, которой все еще нравится обнажаться», — запустила Данем эстафету.

«А теперь — поехали! За каждый оставленный тут комментарий на тему любви себя я буду перечислять по доллару в благотворительный фонд, помогающий женщинам справиться с алкогольной зависимостью. Поэтому, друзья, не стесняйтесь хвалить себя», — завершила она пост.

Ранее Лина в своем аккаунте написала, что уже много лет обожает свою фигуру, но никогда не думала, что остальные люди смогут ее оценить. Она призналась, что специально шутила по поводу своих форм, чтобы другие этого не делали.