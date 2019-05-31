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Вот так поворот: причиной развода Памелы Андерсон стала сцена похищения актрисы в фильме «Борат»

Звезда «Спасателей Малибу» в один день получила травму и лишилась мужа.

Вот так поворот: причиной развода Памелы Андерсон стала сцена похищения актрисы в фильме «Борат»
Фильм "Борат" разрушил брак Памелы Андерсон. Фото: Global Look Press

Британский комедийный артист и автор сценария Саша Барон Коэн рассекретил причину развода Памелы Андерсон и ее супруга рэпера Роберта Джеймса Ритчи (сценическое имя Кид Рок).

Оказалось, что «яблоком раздора» стала сцена похищения актрисы в комедии 2006 года «Борат». По сюжету, журналист из Казахстана Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн) отправляется в США, чтобы снять документальный фильм. По телевизору он видит Памелу Андерсон и влюбляется в нее.

Пока он колесит по Америке ему приходит известие, что его супруга умерла. Так как теперь он свободен, то намерен взять в жены именно звезду «Спасателей Малибу». Примечательно, что кроме актеров из основного актерского состава все остальные артисты были непрофессионалами.

Сценарий также давался только главным исполнителям. По сюжету, пылкий казах должен был похитить Памелу во время ее встречи с фанатами.

Об этом знали только они двое, хотя Саше не хотелось рассказывать об этом партнерше. Однако пришлось,  иначе это бы квалифицировалось как преступление.

Когда Саша схватил Памелу и вынес ее на плечах за дверь, то никто из поклонников не шевельнулся и не побежал спасать своего кумира. «Я еще думал: что это за фанаты такие?» — удивился тогда Коэн.

В связи с этим сцену пришлось переснимать. Вторая попытка киднеппинга привлекла больше внимания, но когда Саша схватил Памелу, то случайно ударил ее по лицу. Актер назвал свою партнершу «удивительно храброй», но признался, что в тот день актриса «потеряла две вещи».

«Первая — она лишилась крошечной косточки в своей челюсти», — пояснил он. «А вторая — она потеряла мужа».

Супруг актрисы негативно воспринял вышедший на экраны фильм «Борат».  Особенно его возмутила сцена киднеппинга. Он назвал Памелу непристойной женщиной и подал на развод, пишет The Daily Beast.

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звездные разводыПамела Андерсонпохищениепохищение человекаСаша Коэн
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Вот так поворот: причиной развода Памелы Андерсон стала сцена похищения актрисы в фильме «Борат»
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