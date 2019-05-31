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Самбурская на шоу Тодоренко призналась, что комментарии в Instagram доводили ее до слез

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» стала гостьей программы «Пятница с Региной», где рассказала, что хоть и воспринимается многими как скандалистка, но на деле она - борец за правду и справедливость.

Самбурская на шоу Тодоренко призналась, что комментарии в Instagram доводили ее до слез
Настасья Самбурская (Фото: Globallookpress.com)

Настасья Самбурская пришла на съемки к супруге музыканта Влада Топалова, согласившись на интервью с Региной Тодоренко. В рамках YouTube-проекта «Пятница с Региной» актриса из сериала «Универ. Новая общага» призналась, что поначалу она плакала из-за того негатива, с которым сталкивалась в комментариях в Instagram. Сейчас же девушка старается минимизировать свое пребывание в соцсетях. Из-за плотного съемочного и репетиционного графика у Настасьи просто не хватает времени на то, чтобы проверять новостную ленту. При этом иногда она все-таки заглядывает на свою страничку, читая все отзывы и в том числе нелестные комментарии в свой адрес.

«Когда заходишь в этот Instagram… все копаешься, копаешься… заводишься! А потом все: надоело, и откладываешь телефон в строну… Надо все дозировать. Естественно, это влияет на психику… Поначалу я вообще просто плакала», — призналась Самбурская.

При этом актриса не скрывает, что многие из ее подписчиков и малознакомых людей считают ее скандалисткой. Вот только себя Настасья относит к другой категории — борцов за правду и справедливость.

«Я не могу молчать, это моя природа… Вот у тебя позитивный образ! Ты ни с кем не ругаешься», — обратилась к Тодоренко Настасья, не без иронии упомянув о своей «подмоченной репутации».

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская пришла в гости к Регине Тодоренко (Фото: кадр из программы «Пятница с Региной»)

Ранее в Instagram Настасья Самбурская ответила на распросы хейтеров, заговорив о материнстве. Девушка убедила подписчиков в том, что она захочет родить ребенка только в том случае, если будет к этому во всех смыслах готова. Актриса также заявила, что не собирается удерживать рядом с собой мужчину своей беременностью, спекулируя на его чувствах к малышу.

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"Программа "Пятница с Региной""Влад ТопаловНастасья СамбурскаяРегина Тодоренко
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Самбурская на шоу Тодоренко призналась, что комментарии в Instagram доводили ее до слез
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