Яна Рудковская показала главного охранника своего дома

Загородный дом семейства Рудковской и Плющенко сторожит тибетский мастиф - одна из самых дорогих и редких пород собак на планете.

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком. Для обеспечения безопасности продюсер несколько лет назад решила завести большую собаку.

У Рудковской живет тибетский мастиф — одна из самых дорогих и редких пород собак на планете. Пес по кличке Лорд прошел специальное обучение у кинологов и поэтому агрессивен к посторонним людям.

В своем Instagram Яна показала, как навещает собаку, которая сидит в вольере. Она пояснила, что Лорд знает только троих человек, очевидно, имея в виду себя, мужа и сына, и поэтому не должен днем выходить из-за заграждения.

больше по теме Рудковская после запуска над ее садом дрона провела экскурсию по своим владениям Продюсер заявила, что сама покажет свои угодья поклонникам.

Продюсер пожалела пса, которому, вероятно, очень жарко из-за густого меха, и чтобы подбодрить его, угостила бутербродом с копченой колбасой.