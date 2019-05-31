Желанный комплимент: 43-летнюю Риз Уизерспун назвали близнецом ее дочери

Риз Уизерспун пришла на премьеру первой серии нового сезона «Большой маленькой лжи» в сопровождении 20-летней дочери Авы Фелипп. Поклонники изумились, насколько они похожи.

Схожие черты Риз и Авой поклонники отметили уже давно. Сходство усиливают одинаковые прически, рост и телосложение. Мать и дочь частенько любят дополнительно удивлять поклонников, выбирая похожие наряды. Однако на этот раз Ава надела маленькое черное платье на бретелях, а Риз предпочла атласный вариант средней длины с открытыми плечами.

Под совместным фото Риз и дочери в Instagram поклонники сравнили мать и дочь с сестрами-близнецами.

«Вы же просто близнецы», «Признайтесь, вы сделали вашу дочь в ксероксе?», «На самом деле вы ее сестра, правда?» — написали фолловеры.

Старшая дочь некоторое время не сопровождала мать на светских выходах из-за учебы, но сейчас у девушки каникулы и она рада сопровождать маму на премьерах.

Как сообщает Elle, между Риз и Авой очень теплые отношения. Не так давно в шоу Эллен Дедженерес голливудская актриса заявила, что когда дочь уехала учиться, она была готова рыдать днями напролет.