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Желанный комплимент: 43-летнюю Риз Уизерспун назвали близнецом ее дочери

Знаменитая актриса выглядит моложе своих лет.

Желанный комплимент: 43-летнюю Риз Уизерспун назвали близнецом ее дочери
Риз Уизерспун и Ава Филипп Фото: instagram.com/avaphillippe

Риз Уизерспун пришла на премьеру первой серии нового сезона «Большой маленькой лжи» в сопровождении 20-летней дочери Авы Фелипп. Поклонники изумились, насколько они похожи.

Схожие черты Риз и Авой поклонники отметили уже давно. Сходство усиливают одинаковые прически, рост и телосложение. Мать и дочь частенько любят дополнительно удивлять поклонников, выбирая похожие наряды. Однако на этот раз Ава надела маленькое черное платье на бретелях, а Риз предпочла атласный вариант средней длины с открытыми плечами.

Под совместным фото Риз и дочери в Instagram поклонники сравнили мать и дочь с сестрами-близнецами.

«Вы же просто близнецы», «Признайтесь, вы сделали вашу дочь в ксероксе?», «На самом деле вы ее сестра, правда?» — написали фолловеры.

Старшая дочь некоторое время не сопровождала мать на светских выходах из-за учебы, но сейчас у девушки каникулы и она рада сопровождать маму на премьерах.

Как сообщает Elle, между Риз и Авой очень теплые отношения. Не так давно в шоу Эллен Дедженерес голливудская актриса заявила, что когда дочь уехала учиться, она была готова рыдать днями напролет.

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Желанный комплимент: 43-летнюю Риз Уизерспун назвали близнецом ее дочери
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