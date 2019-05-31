Подруга Меган Маркл преподнесла ее сыну бесполезный ювелирный подарок

Речь идет о приспособлении для выдувания мыльных пузырей. Вряд ли малыш Арчи воспользуется презентом в ближайшее время.

Пока Меган Маркл не отправилась с маленьким Арчи в Соединенные Штаты, а затем в Африку, друзья пары стараются успеть навестить их во Фрогмор-коттедже под Лондоном.

Так, на днях в гостях у Арчи была Серена Уильямс, а вчера — Приянка Чопра и Ник Джонас. По сообщению The Sun, Приянка и Меган — давние подруги, они с нетерпением ждали этой встречи.

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«Они считают малыша Арчи совершенно очаровательным и полагают, что Мег очень идет материнство», — приводит издание слова своего источника.

Он также рассказал, что Чопра и Джонас привезли наследнику Гарри и Меган изысканные подарки от ювелирного дома Tiffany & Co. Весь список подарков точно неизвестен, но в него точно вошла палочка с кольцом для выдувания мыльных пузырей стоимостью $250. Она сделана из серебра с голубой эмалью. Вряд ли Арчи в ближайшее время воспользуется подарком — он слишком мал для подобных забав, рассуждают поклонники.

Приянка открыто не сообщала, куда направляется, однако спустя время выложила в сториз снимок булки и пачки британского масла. Фото она сопроводила комментарием: «Как вы думаете, где я могу быть?»