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Муж 48-летней Леры Кудрявцевой развлекает дочь спортивной разминкой по утрам

Хоккеист Игорь Макаров не пропускает тренировку даже на отдыхе.

Муж 48-летней Леры Кудрявцевой развлекает дочь спортивной разминкой по утрам
Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым (Фото: Instagram.com/leratv)

Супруг ведущей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой — хоккеист Игорь Макаров — моложе своей избранницы на шестнадцать лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, паре удалось сохранить гармоничные отношения. Вместе они воспитывают дочку Марию. В Stories Лера опубликовала свежие кадры, показав, как муж разминается по утрам. Макаров даже на отдыхе старается не пропускать ежедневные тренировки. За всем происходящим живо наблюдает их девятимесячная дочка. Малышка уже научилась ползать и сидеть.

Машенька с любопытством следит за своим папой (Фото: Instagram.com/leratv)
Игорь Макаров не пропускает тренировки даже на отдыхе (Фото: Instagram.com/leratv)

Ранее Эвелина Бледанс и Лариса Гузеева поддержали Леру Кудрявцеву после ее рассуждений о надвигающейся старости. Ведущая программы «Человек-невидимка» постаралась убедить супругу Игоря Макарова в том, что они не потеряли своей привлекательности.

«То жирная, то страшная, то старая!! А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой», — сетовала теледива.

«Лерыч, детка, ты что несешь?! Мы перманентно юненькие», — вступила в диалог Бледанс.

Напомним, у Леры Кудрявцевой есть 29-летний сын Дан Ленюк. Молодой человек уже успел обзавестись наследником, сделав телеведущую бабушкой.

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Лера Кудрявцева
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Муж 48-летней Леры Кудрявцевой развлекает дочь спортивной разминкой по утрам
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