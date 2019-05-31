Дачная жизнь: Орбакайте вслед за 70-летней мамой выбралась на природу

48-летняя Кристина Орбакайте на личной страничке в Instagram опубликовала свежий видеоролик, поделившись с подписчиками кадрами своих каникул на Истре. Вслед за 70-летней мамой и ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным, многодетная исполнительница выбралась на природу.

«Хорошо! Дачная жизнь… май», — написала певица в микроблоге.

Недавно и Алла Борисовна размещала в Instagram видеоролик с детьми. Пока Примадонна отдыхала под ветвистым деревом, ее 5-летние двойняшки Гарри и Лиза с интересом изучали местный луг.

Напомним, что свой 28-й день рождения старший внук Аллы Пугачевой отпраздновал с супругой, моделью Аленой Красновой. Молодые люди по уже заведенной традиции отправились в Истру.

А вот Полина Гагарина проводит дачный сезон с пользой. Исполнительница не страшится сорняков и сама ухаживает за посадками.

«Я часами вскапываю грядки, кошу траву, пропалываю сорняки…» — уверяет певица.

У Кристины Орбакайте помимо старшего сына Никиты Преснякова есть 21-летний сын Дени Байсаров и 7-летняя дочка Клавдия. Исполнительница не скрывает, что им редко удается собраться вместе, ведь сыновья выросли и живут своей жизнью.