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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер планирует вторую свадьбу с тем же мужем

Софи Тернер и ее избранник считают, что одной церемонии было недостаточно.

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер планирует вторую свадьбу с тем же мужем
Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Globallookpress

В начале мая стало известно, что звезда сериала «Игра престолов» и музыкант Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония была практически тайной, присутствовали лишь самые близкие друзья пары. Не было у молодоженов и совместной фотосессии в свадебных нарядах.

Очевидно, 23-летняя звезда экрана решила, что этого недостаточно и пара начала планировать вторую церемонию, на этот раз — со всеми необходимыми атрибутами. Как сообщает US Weekly со ссылкой на источник, близкий к паре, вторая свадьба состоится во Франции.

«Джо и Софи хотят устроить огромную вечеринку. Они хотят изысканное оформление, но с некоторыми по-настоящему китчевыми элементами. Например, у них будет совершенно «дикий» торт», — рассказал источник.

Также, по его словам, на празднике будет живая музыка. На сцене для пары будут играть братья Джонас.

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Тэги:

"Игра Престолов"Джо Джонасзвездная свадьбаСофи Тернер
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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер планирует вторую свадьбу с тем же мужем
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