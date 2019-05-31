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«Я бился в комплексах»: Дмитрий Певцов вспомнил начало отношений с Ольгой Дроздовой

Звездная пара живет в браке уже почти 25 лет.

«Я бился в комплексах»: Дмитрий Певцов вспомнил начало отношений с Ольгой Дроздовой
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. фото: globallookpress

Дмитрий Певцов стал гостем программы «Он и Она». Актёр откровенно рассказал о своих отношениях с Ольгой Дроздовой. Звездная пара живет в браке уже почти 25 лет. Артист признался, что начать отношения с нынешней женой ему было непросто.

«Я бился в комплексах и не знал, как её завоевать. Я жил с папой-мамой в квартире, да, я был известный артист одного фильма, и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня», — сказал Дмитрий Певцов на канале «ТВ Центр».

Также актёр признался, что не боится возможного ухода Ольги Дроздовой из семьи. Певцов уверен – если жена выберет другого, нужно искать причину в себе. По его мнению, любовь – это работа над отношениями, а не свидания при луне. Если в семье не будет неприятных ситуаций, любимая не захочет расставаться.

Кадр из передачи "Он и Она" на канале "ТВ Центр"
Кадр из передачи «Он и Она» на канале «ТВ Центр»

Дмитрий Певцов уверен, что является однолюбом, которому Господь дал вторую половинку. Актёр хочет удержать Дроздову всеми силами и готов поддерживать счастье в браке. Он признался, что поддерживать долгие отношения с избранницей порой бывает сложно, но считает Ольгу Дроздову единственной в своей жизни.

Актёрской чете пришлось пройти через серьёзные трудности вместе. На протяжении 15 лет Дроздова не могла забеременеть после неудачного аборта. Лишь в 2007 году у пары родился сын Елисей. Также год назад супруги объявили о «приёмной дочери». У студентки Аллы были финансовые проблемы, и актёры решили помочь девушке, пригласив к себе в дом.

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«Я бился в комплексах»: Дмитрий Певцов вспомнил начало отношений с Ольгой Дроздовой
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