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Ограбление в Амстердаме: Гоша Куценко вспомнил происшествие, после которого принял решение быть актером

В 1991 году, будучи студентом Школы-студии МХАТ, он оказался в Амстердаме, где и попал в неприятный переплет, повлиявший на его судьбу.

Ограбление в Амстердаме: Гоша Куценко вспомнил происшествие, после которого принял решение быть актером
Гоша Куценко. фото: globallookpress

Гоша Куценко стал гостем эфира радиостанции «Серебряный дождь». В программе «Что-то хорошее» он признался, что хоть и поступил в начале 90-х в Школу-студию МХАТ, но актёром по-настоящему решил стать только после произошедшего с ним опасного случая. По воспоминаниям Куценко, в 1991 году по студенческому обмену в Москву приехали ребята из Нидерландов. Подруга Гоши познакомилась с одним из голландцев, и договорилась следом приехать с актёром к нему в гости. Так, будущий герой фильма «Антикиллер» оказался одним из первых советских туристов в Голландии.

После нескольких дней в Амстердаме Куценко собирался возвращаться домой. Оставалось провести на чужбине последнюю ночь. На память он купил модные сапоги, которые оказались на три размера меньше его собственного. Артист заметил это не сразу, и, натирая ими ноги, заблудился в незнакомом городе. По пути он встретил парня и девушку, которых попросил довести его до нужного ему района и дома.

Начинающий актер решил похвастаться перед ребятами и сказал, что уже давно в профессии и даже снимался у Спилберга. Вранье сыграло с ним злую шутку: незнакомец приставил нож к его горлу и потребовал денег. Артист решил бороться и повалил его на землю. Силы были неравны. Куценко пообещал себе: «Если я выживу, то точно стану актёром». Ему почти удалось отбиться от незнакомца, но девушка грабителя огрела артиста камнем по голове.

Гоша очнулся в больнице. Его ограбили, но оставили в живых. Врачам потребовалось время, прежде чем они смогли снять с артиста сапоги не по размеру. Актер решил исполнить собственное обещание. «Теперь я несу вот этот крест», — рассказал артист в эфире радио «Серебряный дождь».

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актерская карьераАмстердамГоша Куценкоограбление
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Ограбление в Амстердаме: Гоша Куценко вспомнил происшествие, после которого принял решение быть актером
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