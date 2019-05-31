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Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты

Из-за съеденного овоща у певицы случился отек горла.

Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты
Ариана Гранде отменила часть концертов из-за томатов. У певицы оказалась страшная аллергия ФОТО: Global Look Press

Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты. Из-за съеденного овоща она была вынуждена отменить часть концертов в рамках своего большого турне.

О неприятности звезда сообщила своим поклонникам в Instagram.

Певица посетовала, что о подобной проблеме она даже не предполагала и была очень удивлена случившимся. Она съела помидор, и в итоге горло опухло и ей стало больно говорить.

Отек горла певица сравнила по ощущениям со «съеденным кактусом».

Ариана Гранде уверена, что в ближайшее время пойдет на поправку. Она заверила поклонников, что скоро вернется на сцену и порадует всех своим творчеством.

Певица с юмором отнеслась к своему недугу, отметив, что удивительно сложно иметь итальянские корни и аллергию на томаты, пишет сайт «Актуальные новости».

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Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты
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