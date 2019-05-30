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Мастерица на все руки: Рианна займется дизайном мебели

Певица подумывает о запуске нового проекта.

Мастерица на все руки: Рианна займется дизайном мебели
Рианна запустит линейку мебели. Фото: Global Look Press

В прошлом году Рианна доказала всему миру, что является не только успешной певицей, но и превосходной бизнес-вумен.

Ее линейка косметики Fenty Beauty только после одного месяца продаж по оценкам специалистов стала стоить 72 миллиона долларов. Теперь поп-дива нацелилась на новые горизонты — мебель.

В интервью одному из изданий звезда рассказала, что мечтает разработать линейку мебели. «Однако на это нужно время, так как мне нужно еще уладить кое-что», — добавила она.

Вполне вероятно, что запуск предметов для интерьера станет потрясением для мира дизайна меблировки, как это было и с косметикой Fenty Beauty.

Туда входит более 40 различных оттенков теней для темнокожих женщин, которым раньше приходилось приложить немало усилий, чтобы найти цвет, который бы им подходил.

На основе постов в Instagram Рианны, вполне можно допустить, что дизайн ее мебели будет дерзким, с преобладанием неоновых тонов с вкраплением микса мягких и металлических деталей и, разумеется, элегантным.

В том, что певицу ждет успех, сомневаться не приходиться, так как все, к чему она прикасается, превращается в золото. Остается лишь с нетерпением ждать, когда в продаже появится ее линейка мебели Fenty Furniture, пишет WWD.

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