ЗВЕЗДЫ

«Людям у нас нечем заняться»: Александр Пушной высказался о нашумевшей истории с Любовью Аксеновой

Музыкант оказался единственной знаменитостью, связанной в соцсетях с бизнесменом, купившим свидание с актрисой за миллион рублей.

«Людям у нас нечем заняться»: Александр Пушной высказался о нашумевшей истории с Любовью Аксеновой
Николай Рыбочкин оказался другом Пушного на Facebook. Фото: globallookpress

На днях в полицию обратился разгневанный мужчина, заявивший, что его обманула известная актриса – звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова. По словам предпринимателя Николая Рыбочкина, в неком агентстве эскорт-услуг он заплатил за свидание с артисткой миллион рублей. Но красавица на встречу не явилась, а получателей денег простыл и след.

Очевидно, бизнесмен попался на уловку мошенников. В том, что замужняя Аксенова не оказывает подобных услуг, журналистов заверил и ее продюсер, однако портал Teleprogramma.pro все же попытался узнать больше об обманутом Рыбочкине.

Как оказалось, человек с таким именем и фамилией является учредителем одного из агентств по подбору персонала. Он есть в друзьях на Facebook у одной из знаменитостей – музыканта Александра Пушного. Экс-участник КВН подтвердил, что с Николаем знаком, но не общается, да и активности в соцсети тот не проявляет.

«Я понимаю, что людям у нас нечем заняться, поэтому и появляются такие глупые новости. Ну, и слава богу, что это самая большая проблема, которая есть на Земле», – с юмором заявил Пушной.

Вам может быть интересно:

«Почти изнасилование»: актрису Татьяну Бабенкову съемки в откровенных сценах довели до нервного срыва Актриса Анастасия Цветаева родила сына «Вымерли актеры и актрисы!»: Орбакайте в роли императрицы Екатерины разочаровала поклонников фильма «Гардемарины, вперед!»

Тэги:

"Мажор"Александр ПушнойЛюбовь Аксеноваэскорт-услуги
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Людям у нас нечем заняться»: Александр Пушной высказался о нашумевшей истории с Любовью Аксеновой
Интересно?
Поделись с друзьями: