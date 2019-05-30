«Людям у нас нечем заняться»: Александр Пушной высказался о нашумевшей истории с Любовью Аксеновой

На днях в полицию обратился разгневанный мужчина, заявивший, что его обманула известная актриса – звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова. По словам предпринимателя Николая Рыбочкина, в неком агентстве эскорт-услуг он заплатил за свидание с артисткой миллион рублей. Но красавица на встречу не явилась, а получателей денег простыл и след.

Очевидно, бизнесмен попался на уловку мошенников. В том, что замужняя Аксенова не оказывает подобных услуг, журналистов заверил и ее продюсер, однако портал Teleprogramma.pro все же попытался узнать больше об обманутом Рыбочкине.

Как оказалось, человек с таким именем и фамилией является учредителем одного из агентств по подбору персонала. Он есть в друзьях на Facebook у одной из знаменитостей – музыканта Александра Пушного. Экс-участник КВН подтвердил, что с Николаем знаком, но не общается, да и активности в соцсети тот не проявляет.