С шиком и блеском: Рудова и Самбурская наслаждаются отдыхом в Монако

Наталья Рудова не может жить без солнца и моря, поэтому много путешествует. В начале месяца она провела несколько дней в Турции. Тогда актриса хвасталась постройневшей фигурой в бикини, а компанию ей составлял таинственный мужчина. И вот на днях она вновь покинула родину. Правда на этот раз звезда проводит время с Настасьей Самбурской. Девушки дружат не первый год и даже некоторое время назад вместе обращались в детокс-клинику ради похудения.

Теперь же Наталья просто не смогла оставить подругу без внимания. На прошлой неделе актриса опубликовала тревожное видео, на котором была запечатлена рыдающей. Самбурская рассказала, что впервые за много лет объявился ее отец-алкоголик. Он ослеп на два глаза. Девушка сжалилась над родителем и купила ему дом, но мужчина не оценил заботу дочери и теперь наводит беспорядок в новом жилище. Все это довело знаменитость до истерики.

Похоже, чтобы не дать подруге отчаяться, Рудова вывезла ее в Монако. Она делится снимками, на которых позирует то на яхте, то на побережье с друзьями. Рядом с ней постоянно находится Настасья.

Отдых явно пошел ей на пользу, так как девушка много улыбается. Накануне подружки отдохнули, насладившись изысканными блюдами в ресторане с красивым видом на город. Каждая из них также выбрала свой напиток для вечера.

Затем артистки пошли гулять, напевая песни на улице. На одном месте они долго не засиживаются. По карликовому государству Наталья и Настасья в основном передвигаются на автомобиле. Примечательно, что пока они не сделали ни одного фото в купальнике, но их отдых еще не закончился. Поклонники надеются, что Самбурская больше не будет плакать из-за своего непутевого отца.