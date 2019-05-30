«Дождь идёт»: Пелагея удивилась дыре в крыше концертного зала во время выступления

Вода капала прямо на сцену во время выступления певицы в Астраханском Дворце Культуры.

Пелагея на протяжении мая гастролировала по городам России и недавно завершила свой тур. Певица поблагодарила зрителей посредством своей Instagram страницы, а затем поделилась курьёзным случаем, который произошёл с ней в Астрахани.

Во время выступления Пелагея заметила, что рядом с ней капает вода. Из-за дыры в крыше Дворца Культуры дождь попадал прямиком на сцену. Причем капало только рядом с певицей, в то время как музыканты оставались сухими.

Артистка поделилась своим наблюдением со зрителями. Возможно, в темноте многие не разглядели воду, но после признания Пелагеи зал разразился смехом. Ей удалось обратить всё в шутку. «Видите, у меня дождь идёт. Дождик не дождик, а у меня – кокошник», – сказала Пелагея.

«Пелагея, вот так по России проедитесь, и здания хоть отремонтируют, видите какая польза будет», «Вот так мы тут и живем. Сплошные дыры у нас везде и во всем», «Может после вашего концерта и видео в соцсетях отремонтируют театр!» – написали восхищённые поклонники в комментариях.