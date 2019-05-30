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София Ротару с новой стрижкой и в стильных джинсах сфотографировалась с внучкой-красавицей

Певица поздравила девушку с 18-летием.

София Ротару с новой стрижкой и в стильных джинсах сфотографировалась с внучкой-красавицей
София Ротару. фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

София Ротару в этом году отпразднует 72-летие. Стоит отметить, что выглядит народная артистка очень молодо для столь зрелого возраста и легко даст фору своим ровесницам. Как известно, у певицы очень дружная семья. В прошлом году она не пожалела денег на роскошный отель на Мальдивах, где провела время с сестрой Аурикой. Также часто женщина видится со своим сыном Русланом, который подарил ей внуков: Анатолия и Софию.

После некоторых проблем со здоровьем, которые появились у Ротару в прошлом году, она держалась в тени. Лишь два месяца назад артистка появилась на публике, выступив на фестивале «Песня года» в Германии. Многие тогда отметили, что она выглядела здоровой и словно помолодела. А 30 мая София Михайловна не могла оставить без внимания свою внучку Софию-младшую, так как девушка в этот день отмечает день рождения.

В соцсети Ротару опубликовала новое фото с именинницей. В кадре она позирует в облегающих светлых джинсах, белой майке и пиджаке нюдового оттенка. Певица обнимает внучку, которая уже стала выше нее на полголовы.

«С днём рождения моё солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они присоединились к поздравлениям, а также заметили, что у Софии Михайловны новая прическа: она подстригла волосы, оставив длину по плечи, а также покрасила локоны в более шоколадный оттенок. «София Михайловна, вы нереально красивая», «София Михайловна, вы замечательная бабушка! Внуки вами гордятся!», «Обворожительно выглядите», «Какие красавицы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что София-младшая уже в подростковом возрасте начала штурмовать мировые подиумы. Многие пророчат ей карьеру супермодели. Также она не исключает, что пойдет по стопам бабушки. В прошлом году девушка выпустила новую песню, но не все оценили по достоинству ее вокальные данные.

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София Ротару с новой стрижкой и в стильных джинсах сфотографировалась с внучкой-красавицей
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