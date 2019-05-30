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Любовь Успенскую раскритиковали в Сети за концертный наряд

Сочетание ботфортов с короткими шортами не пришлось по нраву многим подписчикам страницы певицы в Instagram.

Любовь Успенскую раскритиковали в Сети за концертный наряд
Любовь Успенская. фото: globallookpress

Любовь Успенская привыкла эпатировать публику откровенными нарядами. В свои 65 лет певица может похвастаться спортивной фигурой и стройными ногами. Именно их артистка с воодушевлением готова демонстрировать на концертах и в клипах. Поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются привлекательностью Успенской в зрелом возрасте, другие считают, что выглядеть подобным образом в 65 лет неуместно.

Певица опубликовала в Instagram фото после концерта. Любовь Успенская выбрала черные замшевые ботфорты на высоком каблуке, черные полупрозрачные колготки и комбинезон с короткими шортами, расшитый пайетками. Артистка села в вызывающую позу, чтобы продемонстрировать привлекательность своих ног.

Наряд звезды оценили Тарзан, певицы Слава и Валерия. Обычные же подписчики были не так дружелюбны. В комментариях Успенскую призывали отказаться от откровенных образов и записывать душевную музыку.

«Когда нет лица, приходится показывать ляжки», «После операций конечно хочется показать тело, но не стоит делать этого в своём возрасте», «Сама на себя не похожа, кукла восковая», «Нелепо в 65 косить под безбашенную молодушку», – написали возмущенные поклонники.

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звездный стилькритика в соцсетяхЛюба УспенскаяЛюбовь Успенскаястройные ноги
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Любовь Успенскую раскритиковали в Сети за концертный наряд
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