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«На такое больше не подпишусь»: Ксения Бородина объяснила, почему не хочет третьего ребенка

Телеведущая дала ответ на самый частый вопрос поклонников.

«На такое больше не подпишусь»: Ксения Бородина объяснила, почему не хочет третьего ребенка
Ксения Бородина не планирует третьего ребенка. Фото: globallookpress

Ксения Бородина ведет активный образ жизни. Телеведущая занята сразу в нескольких телепроектах, увлекается диджеингом и часто путешествует по миру вместе с семьей. Счастливая мама двух дочек – Маруси и Теоны – Бородина много общается и с сыном мужа Курбана Омарова. Мальчик часто гостит в доме супругов и, конечно, регулярно отправляется с ними на отдых.

Накануне Ксения показала в Instagram, как она готовится к отпуску в жарких странах. В своих «сториз» звезда «Дома-2» рассказала поклонникам о трудностях с покупкой авиабилетов. И предупредила, что так как она сейчас очень занята, ответы на вопросы своих подписчиков, даст в формате видео.

Самый популярный вопрос, который Бородиной задают подписчики – когда она с мужем «соберется за третьим». По мнению некоторых поклонников, еще один общий малыш поможет в развитии отношений пары. Однако ведущая и так вполне довольна своей жизнью, беременность в ее планы не входит. Похоже, заводить еще одного ребенка она не собирается.

«Да у нас дома и так «Бангладеш» какой-то! Огромное количество мам, пап, детей, нянь… Я не представляю, как «идти за третьим». Я больше на такое не подпишусь», – заявила Бородина в соцсети.

Фото: Instagram@stories/borodylia

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