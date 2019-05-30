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Подготовка к лету: Светлана Лобода показала свою спортивную тренировку

В кадре певица в серых лосинах и футболке делает разные вариации приседов.

Подготовка к лету: Светлана Лобода показала свою спортивную тренировку
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода восхищала женщин и мужчин своей фигурой еще десять лет назад, когда выступила на «Евровидении» и не только зажигательно спела Be My Valentine, но и сыграла на барабанах. Сейчас певица является мамой двоих дочерей. При этом выглядит она так будто и не рожала. Хрупкая 36-летняя артистка усердно работает и не жалеет сил на путешествия и гастроли, хотя в прошлом году обещала больше заботиться о собственном здоровье.

Не так давно Светлана вновь отправилась гастролировать с концертами. В соцсети она то и дело делится фото и видео со своих выступлений. А на днях она решила разбавить свои публикации и показать, в каких условиях порой ей приходится репетировать. На видео, которое Лобода разместила в своей соцсети, было запечатлено, как певица в мини-шортах и без косметики танцует в номере отеля. Тогда поклонники обратили внимание на невероятно стройные ноги звезды.

Позже Светлана решила показать часть своей обычной тренировки. Именно благодаря спорту она и  поддерживает себя в отличной физической форме. В кадре певица в серых лосинах и футболке делает разные вариации приседов. Как известно, это самое эффективное упражнение для ягодиц. Звезда попросила поклонников придумать подпись для видео. Фанаты с радостью отозвались: «Тот момент, когда через два дня лето», «Вниз и вверх! Вниз и вверх! У Светы попа как орех», «К лету готова».

Напомним, что в прошлом году в это же время Лобода находилась в США. Тогда она только родила свою дочку Тильду. Имя отца девочки артистка до сих пор скрывает. Однако многие уверены, что им является вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама певица отказывается комментировать слухи, но то и дело их подогревает. Например, недавно Лобода снялась в фотосессии с полотенцем на голове и в очках. Во рту певица держала пустышку с логотипом упомянутой выше немецкой группы.

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Подготовка к лету: Светлана Лобода показала свою спортивную тренировку
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