Светлана Бондарчук снялась в стильном музыкальном видео

Месяц назад интернет-обыватели горячо обсуждали новый загадочный проект Светланы Бондарчук. В Сети был размещен короткий видеоролик, в котором главный редактор глянца неожиданно выступила в роли актрисы. По сюжету, ее героиня творит суровую расправу над брутальным мужчиной, который имел подозрительное сходство с Джейсоном Стэйтемом. Имя двойника героя боевиков, кстати, до сих пор держится в тайне.

В апреле Светлана уже сама выложила короткое видео со съемок, но так и не рассказала, в каком проекте она снялась. В четверг, 30 мая, наконец-таки появилась информация, что актриса сыграла в ролике певицы То-Ма на сингл «Клетка».

По сюжету, ее персонаж, узнав об адюльтере возлюбленного, не готов миролюбиво с этим мириться. Вся работа над клипом держалась в строжайшем секрете. Всем участникам проекта было запрещено пользоваться гаджетами, чтобы избежать утечки информации.

Съемки, в которых приняли участие порядка 70 человек, проходили как на натуре, так и во дворцах. «Разбили три машины, одну сожгли», – сообщает канал Peopletalk.

Напомним, что ранее сайт Teleprogramma.pro писал о британке, которую обманул аферист, представившийся Джейсоном Стэйтемом. Доверчивая женщина познакомилась с ним на фан-страничке артиста и была очень рада, что ей ответил голливудский секс-символ. Он клялся ей в вечной любви, попутно прося денег.

В результате мошеннику удалось выманить у жительницы Туманного Альбиона кругленькую сумму.