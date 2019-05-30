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Светлана Бондарчук снялась в стильном музыкальном видео

Экс-супруга Федора Бондарчука появилась в музыкальном ролике певицы То-Ма.

Светлана Бондарчук снялась в стильном музыкальном видео
Бондарчук рассказала о съемках с копией Стэйтема. Джейсон Стейтем. Фото: Global Look Press

Месяц назад интернет-обыватели горячо обсуждали новый загадочный проект Светланы Бондарчук. В Сети был размещен короткий видеоролик, в котором главный редактор глянца неожиданно выступила в роли актрисы. По сюжету, ее героиня творит суровую расправу над брутальным мужчиной, который имел подозрительное сходство с Джейсоном Стэйтемом. Имя двойника героя боевиков, кстати, до сих пор держится в тайне.

В апреле Светлана уже сама выложила короткое видео со съемок, но так и не рассказала, в каком проекте она снялась. В четверг, 30 мая, наконец-таки появилась информация, что актриса сыграла в ролике певицы То-Ма на сингл «Клетка».

По сюжету, ее персонаж, узнав об адюльтере возлюбленного, не готов миролюбиво с этим мириться. Вся работа над клипом держалась в строжайшем секрете. Всем участникам проекта было запрещено пользоваться гаджетами, чтобы избежать утечки информации.

Съемки, в которых приняли участие порядка 70 человек, проходили как на натуре, так и во дворцах. «Разбили три машины, одну сожгли», – сообщает канал Peopletalk.

Напомним, что ранее сайт Teleprogramma.pro писал о британке, которую обманул аферист, представившийся Джейсоном Стэйтемом. Доверчивая женщина познакомилась с ним на фан-страничке артиста и была очень рада, что ей ответил голливудский секс-символ. Он клялся ей в вечной любви, попутно прося денег.

В результате мошеннику удалось выманить у жительницы Туманного Альбиона кругленькую сумму.

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Тэги:

двойникДжейсон Стэтхэмклиппевица То-МаСветлана Бондарчук
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Светлана Бондарчук снялась в стильном музыкальном видео
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