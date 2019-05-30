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«Нашли вечного злодея»: Соколовский отреагировал на обвинения Марьяны Ро в домогательствах

Девушка на днях рассказала, что певец, еще будучи в браке с Ритой Дакотой, оказывал ей знаки внимания и предлагал интимную близость.

«Нашли вечного злодея»: Соколовский отреагировал на обвинения Марьяны Ро в домогательствах
Влад Соколовский. фото: instagram.com/vs20/

Влад Соколовский в прошлом году расстался с Ритой Дакотой. Даже ради дочери Мии они решили не сохранять семью. Девушка выяснила, что на протяжении всех их отношений муж ей изменял. И у него была не одна пассия, а несколько. Несколько месяцев Рита приходила в себя, делясь своими эмоциями на личной странице в Instagram. Теперь же артистка поддерживает дружеские отношения с Владом и даже не держит на него зла.

Тем временем, то и дело разные известные персоны заявляют, что именно с ними была связь у Соколовского, когда он был женат. На днях известный блогер Марьяна Ро рассказала, что певец оказывал ей знаки внимания. По ее словам, он однажды написал ей в соцсети, предложив накормить блинчиками, а также интимную близость. Девушка заверила, что не стала ему отвечать. Сейчас Марьяна Ро встречается с рэпером Face. Свою личную жизнь она оберегает от стороннего внимания и считает, что союз Дакоты и Соколовского продолжил бы существовать, если бы они не выставляли отношения напоказ.

Если раньше Влад предпочитал молчать, то теперь он не выдержал и прокомментировал слова Ро. Певец был эмоционален и не стеснялся в выражениях.

«В очередной раз украшаю новостные ленты своим демонизированным образом. Нашли, *****, вечного злодея…. Так выпьем же за „человеческую“ натуру и неисправимое желание танцевать на чужих костях, во благо рейтингов и ещё *** пойми чего. И отдельный бокал за мой непоколебимый, уже сформированный ******* в этом во всем», — написал он в соцсети.

К посту Соколовский добавил фото, на котором он запечатлен с бутылкой шампанского. Комментарии он не стал отключать, поэтому пользователи Сети начали обсуждать его слова. Одни его поддержали, а другие возмутились его резкостью: «Мат — это явно лишнее. Не ожидала и неприятно удивлена», «Влад, есть поступки, за которые придется нести ответственность всю жизнь», «Братишка, крепись, кто-то же должен быть виноват во всем».

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«Нашли вечного злодея»: Соколовский отреагировал на обвинения Марьяны Ро в домогательствах
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