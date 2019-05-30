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Грудь напоказ: Кристина Агилера приняла участие в нескромной фотосессии

Певица доказала, что в свои 38 лет еще не растеряла привлекательности.

Грудь напоказ: Кристина Агилера приняла участие в нескромной фотосессии
Кристина Агилера. фото: globallook.com

Обладательница 6 премий «Грэмми» Кристина Агилера (Christina Aguilera) в прошлом году чуть не лишилась голоса. Ей пришлось отменить концерты, чтобы пройти лечение. Это был первый тур американской звезды за десять лет, поэтому поклонники были расстроены. В последнее время 38-летняя артистка будто ушла в тень. Она ничего о себе не сообщала и почти не появлялась на публике. Это уже начало не на шутку тревожить ее фанатов.

Однако на днях, Кристина снялась в фотосессии для журнала Galore. Она решила доказать, что все также прекрасна, как и в начале своей карьеры. Перед 65-летним фотографом Эллен фон Унверт певица позировала сначала в черных мини-шортах и полупрозрачном кардигане, украшенном бусинами. Сквозь него была видна грудь артистки.

Затем Агилера переоделась в причудливый лиф-корсет с цепями, который и вовсе не скрывал бюст знаменитости. Пикантные места были слегка прикрыты стикини с мини-оружием. Девушка дополнила образ перчатками с тигриным принтом. В интервью Кристина рассказала о новом этапе в своей жизни. Не так давно она покинула состав жюри американского шоу «Голос» (The Voice). Певица призналась, что устала от постоянных съемок и ей уже не терпится самой вернутся на сцену.

«Наконец-то отказываюсь от стерильного телевизионного формата и возвращаюсь к тому, что у меня получается делать лучше всего… Счастлива вернуться на сцену»,— поделилась она.

При этом для нее на первом месте по прежнему остается семья. Артистка будет выступать в Лас-Вегасе, чтобы успевать проводить время с детьми: 11-летним сыном Максом и четырехлетней дочерью Саммер Рэйн. «Мне важно самой укладывать их спать, проводить с ними утро. Хочу быть рядом», — пояснила Агилера, пишет Daily Mail. Напомним, что уже девять лет она состоит в фактическом браке с Мэттью Ратлером. Они объявили о помолвке в 2014 году, но пока свадьбу так и не сыграли.

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Грудь напоказ: Кристина Агилера приняла участие в нескромной фотосессии
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