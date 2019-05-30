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«Никакого пластика!»: принц Гарри предъявил необычное требование к персоналу отеля

Герцог Сассекский и Меган Маркл активно выступают в защиту окружающей среды.

«Никакого пластика!»: принц Гарри предъявил необычное требование к персоналу отеля
Принц Гарри всеми силами защищает экологию планеты. Фото: globallookpress

На днях принц Гарри отправился в Италию, оставив дома Меган Маркл с сыном. Причина недолгой разлуки с семьей была уважительной: герцог Сассекский принял участие в ежегодных состязаниях по поло Sentebale ISPS, прибыль от которых идет на благотворительность.

Ночь перед матчем принц провел в одном из римских отелей. Как рассказал его давний друг Начо Фигерас, в работе гостиницы Гарри понравилось далеко не все. Внука Елизаветы II не устроило большое количество изделий из пластика, которые он увидел в своем номере.

Утром перед игрой персонал подал принцу кофе, снабдив чашку пластиковой ложечкой-мешалкой. Мало того, принесенная из прачечной свежая рубашка была упакована в пакет из того же пластика. Принц не смолчал.

«Он поговорил с прислугой. Он заявил: «Я получил свой кофе и заметил, что вы положили в чашку вот эту пластиковую штуку. А потом я получил свою рубашку в большом пластиковом пакете. Можем ли мы не использовать пластик?» – процитировал друг герцога Сассекского.

Фигерас напомнил, что принц на протяжении многих лет защищает окружающую среду. Вещи из пластмассы, которые часто используются одноразово, наносят огромный ущерб экологии планеты. Взгляды Гарри полностью разделяет его жена.

«Вот за что они оба выступают. Никакого пластика!» – высказался друг о королевской паре.

Как отмечает Express, принц Гарри неоднократно призывал общественность уделять больше внимания проблеме глобального изменения климата. Эту проблему он связывает, прежде всего, с человеческим фактором и призывает всех изменить образ жизни, который негативно отражается на экологии.

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«Никакого пластика!»: принц Гарри предъявил необычное требование к персоналу отеля
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