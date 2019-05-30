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Кейт Миддлтон не позволяет прислуге готовить еду мужу и детям

Герцогиня Кембриджская предпочитает самостоятельно хлопотать у плиты.

Кейт Миддлтон не позволяет прислуге готовить еду мужу и детям
Кейт Миддлтон лично следит за весом мужа. Фото: globallookpress

Секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон в здоровом рационе питания, которого она придерживалась на протяжении многих лет, еще до встречи с принцем Уильямом. Войдя в британскую королевскую семью и став многодетной мамой, герцогиня Кембриджская не изменяет своим принципам.

Как рассказала шеф-повар Кэролайн Робб, два десятилетия работавшая в Кенсингтонском дворце, большую часть блюд для мужа и детей Миддлтон готовит лично, не допуская до этого занятия многочисленных кухарок. Возможно, любовь к кулинарным изыскам герцогиня вынесла из детства, ведь ее родители (мать стюардесса и отец, работавший пилотом) были далеко не самыми знатными людьми.

«Кейт часто готовит. Уильям любит обедать по-домашнему, они просто едят вместе за кухонным столом, как нормальная семья», – цитирует Кэролайн портал Good House Keeping.

В меню герцогини Кембриджской и ее родных много полезного белка, овощей и фруктов. Она обожает готовить салаты, карри, смузи из морских водорослей, шпината и кинзы, а также сок из яблок и лимона с добавлением имбиря.

«Уильяму приходится мириться с моей кулинарией большую часть времени», – пошутила однажды Миддлтон на встрече с поварами. В ответ на это, сообщал People, стоявший рядом супруг герцогини заметил: «Вот почему я такой стройный!».

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Кейт Миддлтон не позволяет прислуге готовить еду мужу и детям
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