«Сушняк, все дела»: Кристина Асмус поделилась кадром из Дубайского пустынного заповедника

Актриса позволила себе лишнего после того, как поклонники не одобрили ее желание подстричься.

Кристина Асмус — успешная и востребованная актриса, счастливая жена и мать, но при этом, как она сама утверждает — живой человек, которому присущи свои слабости. Так, недавно Кристина так весело погуляла на дне рождении у подруги, что заснула прямо на полу и проснулась только к вечеру.

В этот раз Асмус призналась, что ее замучило утреннее похмелье. В этом она обвинила своих подписчиков. Все дело в том, что на днях актриса спросила у поклонников — стоит ли ей стричься под каре. Большинство посоветовали этого не делать. Тогда Кристина расстроилась и решила пропустить стаканчик пива.

«Так, у меня легкое похмелье. Напилась вчера пива из-за наличия «нет» в предыдущем посте. Так что, ловите фоточку из Дубайской пустыни. Сушняк, все дела», – написала звезда сериала «Интерны» в соцсети Instagram.

Многие поклонники в комментариях посоветовали Кристине никого не слушать и делать каре, если ей так хочется.

Напомним, на днях Кристина Асмус удивилась, что в ее отсутствие Гарик Харламов не носит обручальное кольцо.