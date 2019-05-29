Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Подписчики страницы певицы в Instagram не узнали звезду на фото. Оперная дива призналась, что сохраняет пышное телосложение, но при этом у неё «ноги дистрофика».

Анна Нетребко не раз заявляла, что чрезмерно худеть для оперных певиц вредно. По её словам, артистам запрещено качать пресс, чтобы голос звучал лучше. Оперная дива довольна своей фигурой и часто делится с подписчиками в Instagram рецептами вкусных и весьма калорийных блюд.

Гастрольный график Анны Нетребко расписан на годы вперед. Сейчас звезда выступает в любимой Вене. При этом концерт в Санкт-Петербурге на этой неделе певице пришлось отменить – из-за перенесенного бронхита ей нельзя выступать на свежем воздухе.

Недавняя болезнь не помешала Нетребко сфотографироваться в дождливую погоду. Оперная дива сделала снимок в длинном анораке – куртке без застёжки, которую надевают через голову. Поклонники удивились, какие стройные у певицы ноги.

Многие фанаты заподозрили, что Анна Нетребко опубликовала старое фото, но артистка призналась, что при пухлом телосложении у неё всегда были «ноги дистрофика». Свою особенность она считает недостатком.

«Какие у вас ножки тонкие», «Анна, это Вы? Такая худенькая», «От ног глаз не оторвать», «Это другая Анна! Не оперная дива! Просто модель!» – написали в комментариях.