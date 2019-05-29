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Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Подписчики страницы певицы в Instagram не узнали звезду на фото. Оперная дива призналась, что сохраняет пышное телосложение, но при этом у неё «ноги дистрофика».

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко не раз заявляла, что чрезмерно худеть для оперных певиц вредно. По её словам, артистам запрещено качать пресс, чтобы голос звучал лучше. Оперная дива довольна своей фигурой и часто делится с подписчиками в Instagram рецептами вкусных и весьма калорийных блюд.

Гастрольный график Анны Нетребко расписан на годы вперед. Сейчас звезда выступает в любимой Вене. При этом концерт в Санкт-Петербурге на этой неделе певице пришлось отменить – из-за перенесенного бронхита ей нельзя выступать на свежем воздухе.

Недавняя болезнь не помешала Нетребко сфотографироваться в дождливую погоду. Оперная дива сделала снимок в длинном анораке – куртке без застёжки, которую надевают через голову. Поклонники удивились, какие стройные у певицы ноги.

Анна Нетребко о своих ногах. Скриншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
Анна Нетребко о своих ногах. Скриншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Многие фанаты заподозрили, что Анна Нетребко опубликовала старое фото, но артистка призналась, что при пухлом телосложении у неё всегда были «ноги дистрофика». Свою особенность она считает недостатком.

«Какие у вас ножки тонкие», «Анна, это Вы? Такая худенькая», «От ног глаз не оторвать», «Это другая Анна! Не оперная дива! Просто модель!» – написали в комментариях.

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Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
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