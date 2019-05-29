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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

Некоторые поклонники посчитали, что в таком возрасте коленки уже нужно скрывать.

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
Наташа Королева / Global Look Press

Наташа Королева — успешная поп-певица, счастливая жена и мать, а также обладательница аппетитной фигуры в свои 45 лет.

Совсем недавно поклонники похвалили любимую артистку за стройность после того, как в Сети появились кадры с одного из ее концертов. Вскоре Королева призналась, в чем секрет ее хорошей формы — она омолаживает свой организм с помощью пиявок и кровопускания.

Однако в этот раз поклонники не были так благосклонны к Наташе и сумели все-таки обнаружить изъяны ее внешности. Певица опубликовала закулисную фотографию с программы «Вечерний Ургант», куда она пришла в гости к Ивану Урганту. На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги. Свой образ артистка дополнила элегантными туфельками в цвет. Фотографию она опубликовала в Instagram.

Многие оценили женственный образ 45-летней Королевой, однако нашлось и немало тех, кто раскритиковал коленки певицы. По мнению пользователей, эта часть тела выдает ее возраст, и посоветовали звезде их скрывать.

Комментарии
https://www.instagram.com/koroleva__star/

«Коленки Наташе уже пора прикрывать, возраст берёт своё», «Лицо полколола,а ножки уже не те…», «Колени, колени…. холодец)))», «Всё класс…но с коленками надо что-то делать….всё портят…и диеты не помогают…», «У Наташи коленки уставшие! Я бы укрыла бы!» – отметили подписчики в комментариях.

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиплатьешоу "Вечерний Ургант"
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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
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