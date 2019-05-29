Цветочный принт: Анфиса Чехова поделилась фото в купальнике с берегов Анталии

Телеведущая уже второй год подряд празднует в Турции день рождения сына.

Анфиса Чехова решила устроить праздник сыну и улетела с ним в Анталию на десять дней, чтобы отпраздновать его день рождения. В конце мая Соломону исполнится 7 лет. Телеведущая считает Турцию идеальным местом для семейного отдыха. У сына насыщенная программа: наследник целыми днями проводит в аквапарке, на море и на детской площадке.

Звезда успевает не только проводить время с ребенком и мамой, но и посвятить время себе. Она занимается йогой, загорает и устраивает фотосессии. Анфиса Чехова не сразу обрадовала подписчиков фотографией в купальнике, но все же поделилась снимком в Instagram. Для отдыха в Турции звезда выбрала слитный купальник с цветочным принтом и глубоким декольте.

Чехова призналась поклонникам, что снимки сделала её мама. Ещё год назад она случайно закрывала пальцем камеру на телефоне, а теперь делает фото для многомиллионной аудитории. Поклонники остались в восторге от стройной фигуры звезды. Хейтерам Анфиса Чехова ответила в саркастичной манере.

Чтобы успевать отдыхать, в поездки с сыном звезда берет с собой няню. Многих подписчиков это возмутило, поэтому Чеховой пришлось оправдываться. Телеведущая подчеркнула, что она не настолько активна, как её сын, поэтому без помощи другого человека она выматывается на отдыхе.