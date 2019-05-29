ЗВЕЗДЫ

Элегантно и стильно: Ким Кардашян вся в белом отметилась в новой фотосессии

Кадры съемки звезда Голливуда опубликовала у себя в Instagram.

Элегантно и стильно: Ким Кардашян вся в белом отметилась в новой фотосессии
Ким Кардашян / Global Look Press

Ким Кардашян — не только звезда реалити-шоу, модель, счастливая жена и мать, но и успешная бизнес-леди. Уже несколько лет Ким выпускает декоративную косметику под собственным брендом KKW Beauty.

В этот раз звезда Голливуда решила поделиться на своей странице в соцсети Instagram закадровыми снимками, сделанными в процессе новой фотосессии для новой коллекции косметического бренда.

Ким Кардашян также сообщила, что почти все продукты из новой серии уже распроданы на сайте. Однако поклонники бренда звезды могут поторопиться и успеть купить несколько блесков и помад.

Что касается самой фотосессии, то для нее Ким выбрала длинное белое платье в пол, подчеркивающее при этом пышные формы звезды реалити-шоу.

Напомним, ранее Ким Кардашян в своем Instagram поделилась редкими архивными фотографиями с роскошной свадьбы с рэпером Канье Уэстом, которая состоялась пять лет назад в Италии.

Вам может быть интересно:

Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ Яна Рудковская устроила шикарный завтрак по особому поводу Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии

Тэги:

InstagramКим Кардашянкосметикафотосессия
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Элегантно и стильно: Ким Кардашян вся в белом отметилась в новой фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: