Элегантно и стильно: Ким Кардашян вся в белом отметилась в новой фотосессии

Кадры съемки звезда Голливуда опубликовала у себя в Instagram.

Ким Кардашян — не только звезда реалити-шоу, модель, счастливая жена и мать, но и успешная бизнес-леди. Уже несколько лет Ким выпускает декоративную косметику под собственным брендом KKW Beauty.

В этот раз звезда Голливуда решила поделиться на своей странице в соцсети Instagram закадровыми снимками, сделанными в процессе новой фотосессии для новой коллекции косметического бренда.

Ким Кардашян также сообщила, что почти все продукты из новой серии уже распроданы на сайте. Однако поклонники бренда звезды могут поторопиться и успеть купить несколько блесков и помад.

Что касается самой фотосессии, то для нее Ким выбрала длинное белое платье в пол, подчеркивающее при этом пышные формы звезды реалити-шоу.

больше по теме Ким Кардашян сыграла камео в новом клипе Пэрис Хилтон Эпатажная светская львица выпустила видео «Пятая точка лучшей подруги».

Напомним, ранее Ким Кардашян в своем Instagram поделилась редкими архивными фотографиями с роскошной свадьбы с рэпером Канье Уэстом, которая состоялась пять лет назад в Италии.