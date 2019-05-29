ЗВЕЗДЫ

Естественная красота: Виктория Боня показала себя без макияжа

Обычно бывшая звезда «Дома-2» появляется в Instagram только «при полном параде», но не в этот раз.

Естественная красота: Виктория Боня показала себя без макияжа
Виктория Боня / Eastnews.ru

Виктория Боня практически не появляется на своей странице в соцсети Instagram без макияжа, предпочитая быть всегда «при полном параде». Обычно бывшая участница «Дома-2» демонстрирует поклонникам только самые элегантные и модные образы.

Однако в этот раз Боня решила сделать исключение и опубликовала видео, в котором она предстала перед публикой в домашнем халате, с полотенцем на голове и совсем без макияжа. А все для того, чтобы продемонстрировать подписчикам свой ежедневный бьюти-уход.

Виктория Боня без макияжа
Виктория Боня без макияжа / www.instagram.com/victoriabonya/

В комментариях большинство фанатов отметили, что и без косметики экс-участница реалити-шоу «Дом-2» выглядит великолепно.

Комментарии
www.instagram.com/victoriabonya/

«Боже… Какая красивая и без косметики. Это просто космически прекрасная женщина», «Вы что с косметикой что без! Идеальная кожа! Глаза и брови!», «Виктория, ну нельзя быть такой красивой, нельзя!!!», «Какая же она красивая без косметики», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Боня побывала на 72-м Каннском кинофестивале, где продемонстрировала сразу несколько роскошных образов. Однако не обошлось и без конфуза: на одном из вечеров звезда появилась в мятом платье.

Вам может быть интересно:

"Одна и единственная": Мерьем Узерли поздравила маму с 70-летием С новой прической и без макияжа: Ольга Бузова снова играет с имиджем Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли

Тэги:

без косметикибез макияжаВика БоняВиктория Боня
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Естественная красота: Виктория Боня показала себя без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: