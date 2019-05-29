Естественная красота: Виктория Боня показала себя без макияжа

Обычно бывшая звезда «Дома-2» появляется в Instagram только «при полном параде», но не в этот раз.

Виктория Боня практически не появляется на своей странице в соцсети Instagram без макияжа, предпочитая быть всегда «при полном параде». Обычно бывшая участница «Дома-2» демонстрирует поклонникам только самые элегантные и модные образы.

Однако в этот раз Боня решила сделать исключение и опубликовала видео, в котором она предстала перед публикой в домашнем халате, с полотенцем на голове и совсем без макияжа. А все для того, чтобы продемонстрировать подписчикам свой ежедневный бьюти-уход.

В комментариях большинство фанатов отметили, что и без косметики экс-участница реалити-шоу «Дом-2» выглядит великолепно.

«Боже… Какая красивая и без косметики. Это просто космически прекрасная женщина», «Вы что с косметикой что без! Идеальная кожа! Глаза и брови!», «Виктория, ну нельзя быть такой красивой, нельзя!!!», «Какая же она красивая без косметики», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Боня побывала на 72-м Каннском кинофестивале, где продемонстрировала сразу несколько роскошных образов. Однако не обошлось и без конфуза: на одном из вечеров звезда появилась в мятом платье.