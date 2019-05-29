Аглая Тарасова проводит время на Мальдивах вместе с Анной Цукановой-Котт

В прошлом году Аглая Тарасова и сербский актер Милош Бикович расстались. Их роман вспыхнул на съемочной площадке фильма «Лёд», но оказался скоротечным. Вскоре после выхода картины в прокат пара распалась. Милош не долго оставался один. Сейчас он встречается с сербской моделью Барбарой Таталович, а вот Аглая о своей личной жизни предпочитает не говорить. Она переехала жить в США, где теперь учится.

Однако получение образования не мешает Аглае много путешествовать. Не так давно, на майские праздники, она ездила в Швейцарию. Актриса много купалась, гуляла и делала снимки на фоне гор. Компанию тогда ей составляла мама Ксения Раппопорт. Многие отмечают, что они больше походят на сестер, чем на маму с дочкой. И вот спустя несколько недель Тарасова снова отдыхает, но теперь уже на Мальдивах.

В соцсети она делится кадрами, на которых запечатлена то лежа в гамаке, то за столиком в кафе с коктейлем в руках. По острову девушка гуляет в купальнике и шортах, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру. Так на днях она облачилась в желтое бикини, в котором буквально сразила своих поклонников красотой.

Как и раньше, Аглая проводит время в отпуске не одна. На этот раз вместе с ней нежится под лучами солнца еще одна актриса Анна Цуканова-Котт. Девушки дружат, поэтому им только в радость отправляться вместе в такие путешествия. На днях и Анна опубликовала фото в купальнике. Она предпочла менее открытый наряд, который идеально сел на ее пышную фигуру.

Актриса призналась, что уже завтра они с Тарасовой вернутся в Россию. «Это было невероятно круто, вкусно, красиво, волшебно и незабываемо! Я навсегда оставлю в сердце эту поездку и все новые ощущения, впечатления и вкусы, о которых я здесь узнала!» — поделилась Цуканова-Котт.