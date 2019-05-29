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«Конкурс изменил мою жизнь»: 17 лет назад Оксана Федорова победила на «Мисс Вселенной»

Телеведущая решила вспомнить, как это было.

«Конкурс изменил мою жизнь»: 17 лет назад Оксана Федорова победила на «Мисс Вселенной»
Оксана Федорова / Global Look Press

Ровно 17 лет назад выпускница Санкт-Петербургского университета МВД РФ Оксана Федорова в очередной раз доказала всему миру, что русские женщины — самые красивые, победив на конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

29 мая 2002 года новость о том, что россиянку Федорову признали самой красивой девушкой в мире, подняла на уши всю страну. Однако через четыре месяца после победы Оксану лишили громкого звания из-за того, что она не выполняла обязанности победительницы конкурса. Кстати, говорят, что такое решение принял Дональд Трамп — нынешний президент США, а тогда — владелец компании-организатора мероприятия.

Спустя 17 лет Оксана Федорова решила вспомнить столь значимое событие собственной жизни. Кадры с конкурса она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Телеведущая призналась, что участие в «Мисс Вселенной» навсегда изменило ее жизнь.

«29 мая, ровно 17 лет назад, я победила в конкурсе «Мисс Вселенная», который изменил мою жизнь. Спасибо моим зарубежным поклонникам, которые присылают поздравления и чудесные кадры», — отметила Федорова.

В комментариях многие подписчики написали, что за 17 лет телеведущая практически не изменилась. Также некоторые пользователи отметили, что в начале 2000-х натуральных красоток было больше, чем сейчас.

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«Конкурс изменил мою жизнь»: 17 лет назад Оксана Федорова победила на «Мисс Вселенной»
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