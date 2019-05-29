ЗВЕЗДЫ

Без стеснений: молодая жена Цекало опубликовала фото в полупрозрачной сорочке

Дарина Эрвин вновь и вновь демонстрирует свою привлекательность в соцсетях, хотя теперь и замужем.

Без стеснений: молодая жена Цекало опубликовала фото в полупрозрачной сорочке
Александр Цекало с молодой женой. фото: eastnews.ru

Александр Цекало удивил своих поклонников, когда в конце прошлого года папарацци застали его с привлекательной незнакомкой. Вскоре артист развелся со своей третьей женой Викторией Галушкой и поспешил связать себя узами брака с новой избранницей. Ею оказалась 27-летняя актриса казахского происхождения Дарина Эрвин. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз, но позже шоумен заверил, что устроит торжество и на своей родине.

Влюбленные живут вместе. Дарина очень любит рисовать и много времени проводит у холста. Примечательно, что в основном она изображает обнаженных мужчин со всеми интимными подробностями. Свои работы модель регулярно публикует в соцсети. Многие отмечают, что Цекало очень повезло, так как его супруга — настоящая красавица с соблазнительными формами. На днях Эрвин вновь опубликовала свое фото. На этот раз она позировала уже без холста.

В кадре девушка запечатлена у себя дома. Она лежит в белой сорочке с кружевами и полупрозрачным верхом. Дарина смотрит в камеру, прикрывая часть лица рукой. Комментировать публикацию она не стала, а лишь оставила смайлик, который посылает поцелуй. По всей видимости, снимок модель адресовала своему мужу. Скорее всего, Цекало одобряет такие смелые поступки молодой жены, иначе она бы не публиковала столько пикантных фото.

Ранее Эрвин устраивала фотосессию на пляже Малибу, где показала фигуру со всех сторон. Рисует картины она тоже в полураздетом виде. Напомним, что от прошлых отношений у шоумена подрастают дети: дочь Александра и сын Михаил. По слухам, избранница Цекало познакомилась с его наследниками незадолго до свадьбы и быстро с ними поладила. Не исключено, что скоро она и сама подарит ему детей.

Вам может быть интересно:

Цекало повесил картины молодой жены на самом видном месте в квартире Искусство любви: супруга Александра Цекало опубликовала откровенный снимок Молодая жена Александра Цекало нашла подход к детям Виктории Галушки

Тэги:

Александр ЦекалоДарина Эрвинжена Цекало
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без стеснений: молодая жена Цекало опубликовала фото в полупрозрачной сорочке
Интересно?
Поделись с друзьями: