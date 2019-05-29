Без стеснений: молодая жена Цекало опубликовала фото в полупрозрачной сорочке

Александр Цекало удивил своих поклонников, когда в конце прошлого года папарацци застали его с привлекательной незнакомкой. Вскоре артист развелся со своей третьей женой Викторией Галушкой и поспешил связать себя узами брака с новой избранницей. Ею оказалась 27-летняя актриса казахского происхождения Дарина Эрвин. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз, но позже шоумен заверил, что устроит торжество и на своей родине.

больше по теме 27-летняя жена Цекало порадовала мужа фотосессией в бикини на пляже Малибу Дарина Эрвин не упустила возможности продемонстрировать идеальную фигуру.

Влюбленные живут вместе. Дарина очень любит рисовать и много времени проводит у холста. Примечательно, что в основном она изображает обнаженных мужчин со всеми интимными подробностями. Свои работы модель регулярно публикует в соцсети. Многие отмечают, что Цекало очень повезло, так как его супруга — настоящая красавица с соблазнительными формами. На днях Эрвин вновь опубликовала свое фото. На этот раз она позировала уже без холста.

В кадре девушка запечатлена у себя дома. Она лежит в белой сорочке с кружевами и полупрозрачным верхом. Дарина смотрит в камеру, прикрывая часть лица рукой. Комментировать публикацию она не стала, а лишь оставила смайлик, который посылает поцелуй. По всей видимости, снимок модель адресовала своему мужу. Скорее всего, Цекало одобряет такие смелые поступки молодой жены, иначе она бы не публиковала столько пикантных фото.

Ранее Эрвин устраивала фотосессию на пляже Малибу, где показала фигуру со всех сторон. Рисует картины она тоже в полураздетом виде. Напомним, что от прошлых отношений у шоумена подрастают дети: дочь Александра и сын Михаил. По слухам, избранница Цекало познакомилась с его наследниками незадолго до свадьбы и быстро с ними поладила. Не исключено, что скоро она и сама подарит ему детей.