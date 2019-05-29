Егор Крид исполнил три своих самых интимных желания

24-летний певец в интервью Юрию Дудю признался, что когда-то мечтал предаться интимным утехам с мулаткой, попробовать любовные радости в самолете, ну и заняться сексом втроем.

Егор Крид не скрывает, что в свои 24 года уже весьма опытен в любви. У популярного певца нет отбоя от поклонниц, поэтому нет ничего удивительного в том, что девушек у него было много. При этом исполнитель остается в статусе холостяка. Найти настоящую любовь он пока не сумел, зато признался, что успел исполнить три своих самых интимных желания.

Крид стал гостем очередного выпуска шоу «ВДудь» на YouTube. Как напомнил Юрий Дудь, в одном из своих ранних интервью Егор отмечал, что мечтал заняться любовью с мулаткой и устроить секс в самолете. Эти планы уже осуществились, а вот еще один – секс втроем – пока нет.

Оказалось, что теперь самый привлекательный холостяк страны исполнил и последнее желание. Правда, своими успехами на амурном фронте звезда не гордится. По словам Крида, он просто «поставил галочки», совершив запланированные действия, но хвастаться ему нечем, поскольку он предпочитает эстетику в близких отношениях.

«Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Мне стыдно говорить такие вещи», – отметил Булаткин.

Певец подчеркнул, что из всех девушек, с которыми у него был секс, по-настоящему серьезные чувства он испытывал лишь к нескольким.