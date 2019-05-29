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В Сети раскритиковали новое фото Ольги Серябкиной в купальнике

Некоторые поклонники признались, что им надоели «однотипные полуголые снимки», которыми певица делится с подписчиками своей страницы в Instagram.

В Сети раскритиковали новое фото Ольги Серябкиной в купальнике
Ольга Серябкина / Кудрявов Борис, КП

Ольга Серябкина — одна из самых сексуальных певиц российской поп-сцены. На своей странице в соцсети Instagram бывшая солистка группы «Серебро» часто делится с подписчиками откровенными фотографиями, творческими планами и новостями.

В этот раз Серябкина опубликовала серию снимков, на которых она позирует на пляже в купальнике, не скрывающем ее роскошных форм. Также она рассказала, что YouTube заблокировал ее клип на песню «Не плачу» из-за цензуры. После этого ее команде пришлось вырезать несколько моментов из видео и опубликовать его заново. Теперь видео снова доступно в Сети.

Однако большинство поклонников обратили внимание не столько на новый клип, как на фотографии Серябкиной. Многие оценили ее снимки, но нашлось и немало людей, высказавших усталость от вечной наготы певицы, и назвавших ее кадры вульгарными.

Комментарии
https://www.instagram.com/serebro_official/

«Надоела пошлятина!!!», «Ещё и полуголая, все равно одно и тоже постоянно», «Тебе давно пора замуж и детей, а не таскаться», «Разденьтесь до конца уже и не парьтесь», «Люди!!! Что вы пишете? (Слежу за твоим талантом) делать сотни полуголых одинаковых приевшихся фоток — ето талант?» – возмутились подписчики в комментариях.

Напомним, что ранее Ольга Серябкина призналась, что некоторое время назад ее преследовал настоящий маньяк. Эта история и послужила сюжетом к видеоклипу «Не плачу».

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В Сети раскритиковали новое фото Ольги Серябкиной в купальнике
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