Девятимесячный сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской научился ползать

33-летний Александр Овечкин два года назад сыграл свадьбу со своей избранницей Анастасией Шубской. Влюбленные живут в США, но достаточно часто приезжают в Россию, чтобы навестить близких. В августе 2018 года они стали родителями. Анастасия родила сына Сергея. Пока супруги предпочитают скрывать лицо наследника, но появление малыша не мешает им путешествовать. Не так давно они отдохнули на Кубе.

Анастасия быстро пришла в форму после родов. На снимках в купальнике она демонстрирует стройную фигуру без единого изъяна. Овечкину часто приходится уезжать в командировки. Все же он трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли. Каждую свободную минуту спортсмен стремится провести с семьей, ведь ему не хочется пропустить ничего важного. Так, этим утром Шубская опубликовала видео с сыном.

В кадре Сергей в футболке и серых штанишках ранним утром быстро пополз по квартире. Девушка успела заснять трогательный момент на камеру. Также видно, что мальчик уже обладает пышной шевелюрой. Сын Овечкина пока не научился ходить, но уже очень любознательный и пытается познавать мир. Поклонники отметили, что малыш сильно подрос.

Отметим, что Анастасия и ее супруг не торопятся показывать лицо наследника и фотографируют его исключительно со спины. Многие надеются, что когда мальчику исполнится год, то родители представят его общественности. Пока же они заметили, что ребенок достаточно крупный для своего возраста. Они уверены, что он растет богатырем и будет копией своего знаменитого папы.