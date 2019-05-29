ЗВЕЗДЫ

Девятимесячный сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской научился ползать

Жена прославленного хоккеиста похвасталась достижениями наследника.

Девятимесячный сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской научился ползать
Александр Овечкин с женой. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

33-летний Александр Овечкин два года назад сыграл свадьбу со своей избранницей Анастасией Шубской. Влюбленные живут в США, но достаточно часто приезжают в Россию, чтобы навестить близких. В августе 2018 года они стали родителями. Анастасия родила сына Сергея. Пока супруги предпочитают скрывать лицо наследника, но появление малыша не мешает им путешествовать. Не так давно они отдохнули на Кубе.

Анастасия быстро пришла в форму после родов. На снимках в купальнике она демонстрирует стройную фигуру без единого изъяна. Овечкину часто приходится уезжать в командировки. Все же он трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли. Каждую свободную минуту спортсмен стремится провести с семьей, ведь ему не хочется пропустить ничего важного. Так, этим утром Шубская опубликовала видео с сыном.

В кадре Сергей в футболке и серых штанишках ранним утром быстро пополз по квартире. Девушка успела заснять трогательный момент на камеру. Также видно, что мальчик уже обладает пышной шевелюрой. Сын Овечкина пока не научился ходить, но уже очень любознательный и пытается познавать мир. Поклонники отметили, что малыш сильно подрос.

фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Отметим, что Анастасия и ее супруг не торопятся показывать лицо наследника и фотографируют его исключительно со спины. Многие надеются, что когда мальчику исполнится год, то родители представят его общественности. Пока же они заметили, что ребенок достаточно крупный для своего возраста. Они уверены, что он растет богатырем и будет копией своего знаменитого папы.

Вам может быть интересно:

«Они ждут неудачи, чтобы оскорбить»: Овечкин вслед за Шубской раскритиковал болельщиков Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Московские каникулы: жена Овечкина вернулась в Россию, чтобы спеть в караоке

Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия Шубскаязвездные дети
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Девятимесячный сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской научился ползать
Интересно?
Поделись с друзьями: